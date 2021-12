Encontro online de psicanalistas aborda o livro 'Imaginar o amanhã'

Edson Luiz André de Sousa é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (Appoa). Fez doutorado e pós-doutorado na Universidade de Paris VII. É autor de Uma Invenção da Utopia (Lume, 2007) e Freud, Ciência, Arte e Cultura, em coautoria com Paulo Endo (L&PM, 2009), entre outros.

Este trabalho compartilhado pelos autores percorre os campos da psicanálise, artes, literatura e política, buscando abrir pontes entre os sonhos que o inconsciente aciona e os sonhos sociais. Para isto, foi preciso atravessar desertos que todos vivemos, bem como aprender a caminhar pelos labirintos. Os desafios são imensos e será preciso ler as cinzas destes tempos para ativar as memórias que são essenciais na construção da imaginação. Imaginar para enfrentar a destruição, sonhar juntos para não naufragar em tanta angústia.

O encontro desta sexta-feira (3) da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e Instituto Appoa debate o livro Imaginar o amanhã (Editora Diadorim, 212 páginas), dos psicanalistas Abrão Slavutzky e Edson Sousa . A conversa online, às 19h30min, irá contar com a participação dos psicanalistas Paulo Endo (USP), autor do prefácio, e Priscila Machado de Souza e Manuela Sampaio de Mattos, ambas da Appoa. Inscrições gratuitas e transmissão pela plataforma Sympla.

Nove capítulos da obra

O livro Imaginar o amanhã tem 58 textos divididos em nove partes:

1. Acordes Iniciais - a função do despertar

2. Pandemia - uma travessia traumática

3. Ficções Rebeldes

4. As chagas que nos assombram

5. Violências e suas raízes

6. Arte - quando os atos se tornam formas

7. Humor e esperança

8. Amores, paixões, (in) sertões

9. A escuta da psicanálise - a dor é de pedra