'Globo repórter' viaja pelo litoral catarinense no programa desta sexta-feira

Histórias surpreendentes do litoral de Santa Catarina são tema do Globo repórter desta sexta-feira (3), que vai ao ar depois da exibição da novela Um lugar ao sol. É nessa região do sul que vive um dos mamíferos mais raros do mundo, o menor golfinho do Brasil e o gigante dos mares, que chega a medir três metros e pesa 400 quilos.

São 530 quilômetros de uma costa fascinante, paraíso da vida marinha com mais de 1.400 espécies. A ideia do programa é dividir com os espectadores as raridades da natureza encontradas no local, mostrando aquilo que pouca gente sabe. Para isso, a atração discorre sobre a preservação local, falando sobre suas espécies, biomas, ecossistemas e cultura.

Pelo mar, a equipe sai de Florianópolis rumo ao Arquipélago Moleques do Sul, distante cerca de 10km da costa, em busca do preá-de-Moleques-do-Sul, um dos mamíferos mais raros do mundo. Estima-se que existam apenas cerca de 50 animais desta espécie.

As toninhas e o peixe mero também estão no programa. Na Baía da Babitonga, a última área de manguezal de Santa Catarina, vivem cerca de 50 a 80 toninhas, o menor golfinho do Brasil. A espécie, que já foi considerada a mais abundante dos litorais Sul e Sudeste, hoje é a mais ameaçada de extinção.