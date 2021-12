O Butiá recebe homenagem a Tom Jobim neste sábado

O aniversário de 27 anos da morte de Tom Jobim está se aproximando (8 de dezembro) e, em razão disso, o Butiá recebe neste sábado (4) o flautista Ayres Potthoff para o show Fotografia - a música de Tom Jobim. O músico estará acompanhado de Paulo Dorfman (piano), Pedro Tagliani (guitarra), Luciano Albo (baixo) e Ricardo Arenhaldt (bateria).

Na ocasião, eles apresentam um instrumental de clássicos, com músicas como Chega de saudade, Chovendo na roseira, Wave, Corcovado, Desafinado, Insensatez, Águas de Março, Triste, Ela é carioca, Samba do avião e, claro, Garota de Ipanema.

Potthoff especializou-se com Keith Underwood e Ransom Wilson, em Nova Iorque, e, posteriormente, recebeu o título de Mestre em Flauta pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um dos fundadores da Associação Brasileira de Flautistas e organizador dos Festivais Internacionais de Flautistas do Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Além disso, já atuou como diretor executivo e solista da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, grupo que fundou em 1985, e também foi solista com a Orquestra Sinfônica Nacional do Equador, Orquestra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Orquestra Sinfônica Nacional de Lima e Orquestra de Flautas do Japão.