Ballet Vera Bublitz apresenta o espetáculo 'A Bela Adormecida'

Um espetáculo histórico e inesquecível vai marcar o retorno do Ballet Vera Bublitz aos palcos do Theatro São Pedro neste fim de semana. O grupo de dança irá exibir o clássico A Bela Adormecida em quatro apresentações, às 15h e às 19h deste sábado (4), e às 16h e às 19h30min de terça-feira (7).

Os ingressos estão à venda nas duas unidades da escola localizadas na Cel. Corte Real, 227, no telefone (51) 98590-0618, e na Cel. Lucas de Oliveira, 158, no telefone (51) 99933-3310.

Essa é a quarta montagem do clássico que inspira o Ballet Vera Bublitz desde 1989. A primeira apresentação aconteceu no Salão de Atos da Ufrgs e contou com a participação especial dos primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro na época, a célebre Ana Botafogo e Paulo Rodrigues, em duas apresentações que marcaram a trajetória de mais de 40 anos da escola.

A Bela Adormecida é um balé de um prólogo e três atos do compositor russo Tchaikovsky, e coreografia de Marius Petipa, baseado no conto de fadas do escritor francês Charles Perrault. A estreia ocorreu no Teatro Mariinsky em São Petersburgo no dia 5 de janeiro de 1890.