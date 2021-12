CCMQ promove série de atrações especiais no mês de dezembro

Para encerrar o ano com muita arte, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) preparou uma programação especial recheada de atrações para o mês de dezembro dentro do Plano anual CCMQ 2021. Diferentes ambientes do espaço cultural irão receber eventos de dança, teatro e música.

YouTube As atividades ligadas aos espetáculos cênicos têm curadoria da Lucida Desenvolvimento Cultural, e os shows musicais do Distrito Jazz. A entrada é sempre gratuita e, além de poder acompanhar as atividades presencialmente, haverá transmissão no

Nesta sexta-feira (3), às 19h, acontece a exibição do espetáculo Frida Kahlo, à revolução!, em versão de vídeo com audiodescrição, no Auditório Luís Cosme (4º andar da CCMQ). Com texto e trilha sonora original, a artista e suas pinturas nos conduzem por uma redescoberta ética e estética, focada no princípio revolucionário da arte como denúncia solidária.

No sábado (4), também às 19h, é a vez do show musical com Paola Kirst e Kiai Grupo, no Jardim Lutzenberger. Paola, que também possui experiência em dança e teatro, busca um olhar sensível e experimental usando as melodias cantadas, as palavras das canções e o corpo na performance como instrumentos de expressão poética. Com seu álbum de estreia Costuras que me bordam marcas na pele, venceu a categoria Revelação no Prêmio Açorianos de Música junto do Kiai Grupo formado por Dionísio Souza (baixo), Lucas Fê (bateria) e Marcelo Vaz (piano).