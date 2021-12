Longa gaúcho é selecionado para mostra mais disputada do Festival do Rio

Depois de participar da última edição do Goes to Cannes, no Festival de Cannes, o longa gaúcho Casa vazia irá estrear na próxima edição do Festival do Rio, que acontece entre os dias 9 e 19 de dezembro na capital fluminense. Com direção de Giovani Borba, a produção foi selecionada para a principal categoria da mostra mais disputada do evento: a Première Brasil - Competição longa ficção.

O filme, que explora uma linguagem híbrida entre ficção e documental, será exibido nos dias 14 e 15 de dezembro. Protagonizado pelo não-ator Hugo Noguera, ex-peão de estância, a trama aborda o empobrecimento da população em regiões agrícolas marcadas pelo avanço da tecnologia e das desigualdades sociais.

Filmada no extremo-sul do Rio Grande do Sul, a obra expõe a vida de Raúl (Noguera), um peão desempregado que vive em uma casa isolada na imensidão do pampa. Nesse cenário, a violência rural é uma das consequências da industrialização na agricultura.

O diretor do filme também atua como produtor da obra, juntamente com Tatiana Sager e Beto Rodrigues. Casa vazia foi o único projeto gaúcho selecionado, no final de 2017, no edital PRODECINE 05 – Inovação de Linguagem.