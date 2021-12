Autor da biografia de Lula, Fernando Morais participa do 'Metrópolis' nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (3), às 19h20min, na TV Cultura, o Metrópolis recebe o jornalista e escritor Fernando Morais, que acaba de lançar o livro Lula, volume 1: biografia. Com apresentação de Adriana Couto e Cunha Jr., o programa conta agora com um novo cenário com obras de Flávia Junqueira.

Na conversa, o convidado conta sobre o lançamento e o processo de escrita do seu novo livro, fruto de mais de dez anos de trabalho. A obra recupera a história do ex-presidente Lula, mostrando momentos determinantes para que a figura política chegasse onde está hoje.

Além disso, através do quadro #NovasMasculinidades, o programa mergulha no universo masculino com participação da psicanalista Maria Homem, que lançou o curso itinerante Surge um novo homem?, e Guilherme Valadares, editor-chefe do portal Papo de Homem no YouTube. Na ocasião, ele destaca alguns pontos sobre o documentário O silêncio dos homens, que ouviu mais de 40 mil pessoas em questões a respeito das masculinidades.