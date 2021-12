Projeto 'Folclore gaúcho nas escolas' recebe inscrições de instituições de ensino

Escolas públicas de Ensino Fundamental de Canoas poderão se inscrever até esta segunda-feira (6) para assistirem ao espetáculo Folclore gaúcho nas escolas, que será exibido na quarta-feira (8) no Teatro do Sesc de Canoas (Guilherme Schell, 5.340), às 9h e às 10h15min.

A peça conta com a participação dos grupos CriançasEmCanto, coordenado por Cristina Sorrentino, e Celíssimo - quarteto de violoncelos da Ufrgs, sob coordenação da professora Milene Aliverti, com narração de Hique Gomez. O repertório traz músicas representativas do folclore gaúcho, selecionadas a partir de textos e pesquisas do jornalista Renato Mendonça.

As apresentações serão gravadas e distribuídas posteriormente para outras instituições de ensino do Rio Grande do Sul, acompanhadas de sugestões de roteiros e atividades a serem desenvolvidas em sala de aula.

A inscrição podem ser feitas através do formulário eletrônico no endereço www.bit.ly/folcloregaucho. O projeto fornecerá transporte para as escolas e possibilitará a participação de até 140 estudantes.