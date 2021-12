Pluralidade nas artes cênicas é foco de evento na Ufrgs a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (6), até o dia 10 de dezembro, das 14h às 18h, o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Ufrgs realiza de forma online e gratuita o II Seminário Discente Narrativas Diversas nas Artes Cênicas. As temáticas abordadas incluem a cena negra, artes cênicas e feminismos, acessibilidade, o queer e a cena, entre outras.

O projeto visa divulgar produções de doutorado e pós-doutorado com uma sessão especial de pesquisas em desenvolvimento no mestrado. O evento oferecerá certificado de participação ao público, que poderá interagir com os artistas e pesquisadores durante a transmissão do evento pelo canal de YouTube do PPGAC Ufrgs.

A partir das sessões apresentadas, um e-book de acesso gratuito será produzido, com lançamento previsto para o ano que vem. A coordenação do seminário é de Andréa Moraes e Jackson Tea, com organização dos discentes Débora Allemand, Betha Medeiros, Pedro Delgado, Alessandra Souza, Filipe Resende, Daniel Aires, Tiago Pirajira e Luciano Tavares.