Heitor Bergamini inaugura exposição de esculturas na Galart neste sábado

Heitor Bergamini estreia nas artes com a exposição de esculturas sustentáveis Dança do Mangue na GalArt - Galeria de Arte (Lucas de Oliveira, 132), neste sábado, a partir das 10h. Ele vê arte na sucata, nas raízes do mangue, em barcos encalhados e transforma esse olhar em imagens. A mostra vai até 5 de fevereiro de 2022, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábados, das 10h às 14h.

São apresentadas 26 esculturas em madeira, bronze e cobre, que foram produzidas a partir de uma revelação para o artista. Caminhando pela beira da praia do Bom Jesus da Ilha, em Santa Catarina, Bergamini se deparou com um mangue e, ao observar aquelas raízes já mortas, percebeu que elas tinham um movimento próprio. Viu ali bailarinas em diferentes coreografias.

A mostra marca a apresentação de Bergamini como artista, mas a arte sempre esteve presente em sua vida, assim como o propósito de extrair a beleza e dar outra vida a tudo que encontrasse — até no lixo. Assim, garrafas descartadas achadas pelo menino de Guaporé eram trocadas por bolas e outros brinquedos. As letras ganharam traços artísticos e arabescos e os descartes de objetos e outros materiais se transformavam em abajures e esculturas. Para Bergamini, um barco encalhado vira inspiração para imagens que mesclam o concreto e o abstrato e as sucatas se convertem em esculturas.





Como executivo de uma grande empresa siderúrgica, Bergamini passou a viajar e a ter contato com várias manifestações artísticas. Virou colecionador da arte produzida no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Entre seu acervo diversificado estão obras de Xico Stockingler, Vasco Prado, Kenji Fukuda e até uma das esculturas de Antônio Caringi, que deu origem ao Laçador. Daí para uma galeria de artes foi um passo. A GalArt oferece aos visitantes a experiência de contemplar obras de grandes nomes da arte contemporânea em um único espaço.