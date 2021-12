Alfamor lança nesta terça-feira clipe da música 'Semente'

Transitando pelas artes plásticas, fotografia, tatuagem, pelo audiovisual e, mais recentemente, pela música, a artista multifacetada Alfamor lança nesta terça-feira (7) o clipe da música Semente, que integra seu álbum autoral Onça. Dirigido por Liege Ferreira, as gravações foram feitas entre Porto Alegre e São Paulo.

O trabalho faz uma costura entre o dia a dia de mulheres de diferentes territórios, etnias, idades, corpos e origens sociais que representam suas próprias lutas e as de tantas outras que também se identificam, invocando a força da afetividade feminina.

Na obra, Alfamor faz um convite para que foquemos no amor como ferramenta de luta e também proteção em um momento tão opressor. Para a composição, a artista se inspirou diretamente na socióloga e política Marielle Franco, que se tornou símbolo de luta por direitos no mundo inteiro.

Semente traz referências e inspirações jamaicanas que se misturam com a brasilidade latente do trabalho clássico da artista, marcado por tambores e vocais ritmados. Com equipe reduzida, as gravações do clipe foram feitas durante a pandemia em locações ao ar livre.