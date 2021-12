Loja Monjuá lança coleção em parceria com aldeias indígenas

Uma das mais conhecidas redes de varejo do Rio Grande do Sul inaugura sua primeira loja na capital gaúcha nesta quinta-feira (2), às 9h. A Monjuá (Azenha, 1.008), antiga 3Passos, também realiza na ocasião o pré-lançamento da coleção Vy’apa (Felicidade), feita em parceria com as aldeias Mbyá Guarani, da Barra do Ribeiro. As peças estarão disponíveis para os consumidores a partir do dia 8 de dezembro.

A mudança de nome da marca, que deve ser concluída em todas as lojas da rede nos próximos anos, também representou um novo posicionamento da empresa, que tem confecção de marca própria e peças femininas e masculinas direcionadas a um público com espírito mais jovem. Monjuá vem do tupi-guarani e significa “ficar de boca aberta”, expressão que resgata o propósito de surpresa e de inspirar felicidade.

Na inauguração, representantes dos indígenas responsáveis pela criação das estampas da nova linha estarão presentes como convidados de honra. Eles são originários de três aldeias: Tekoá Guapoy (aldeia Figueira), Tekoá Yvy Poty (aldeia Flor da Terra) e Tekoá Mirim (aldeia Pequena), que reúnem cerca de 60 famílias do povo Mbyá-Guarani na região da Barra do Ribeiro.

Tudo foi feito e pensado de maneira conjunta. Eles participaram de todo processo de criação e foram os primeiros a conhecer os pilotos da coleção e as roupas prontas. Além disso, as próprias aldeias serviram de cenário e alguns de seus integrantes são os protagonistas da campanha de divulgação.

O propósito de desenvolver uma moda mais sustentável também norteou a Monjuá nessa nova coleção. A maioria das peças são feitas em algodão e o processo de fabricação privilegia a sustentabilidade em todas as suas etapas.