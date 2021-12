Orquestra da Ulbra encerra temporada 2021 com concerto deste domingo

No último Domingo clássico do ano de 2021, a Orquestra de Câmara da Ulbra irá realizar um concerto de encerramento dedicado ao período Barroco Italiano. O espetáculo acontece neste domingo (5), às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), com entrada franca (capacidade limitada a 350 lugares). Haverá transmissão ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube.

Com regência de Tiago Flores, o concerto conta com a participação de Fernando Cordella ao cravo. Serão executadas obras de Vivaldi, com Concertos para Cordas em LáM - RV 157 e em Sim - RV 158; de Corelli, com Concertos Grossos Op. 6 nº 4 e 7; e de Geminiani, com Concertos Grossos Op. 5 nº 6 e 12 - La Follia. Característico do período Barroco, o concerto grosso é um gênero estritamente instrumental, na qual um grupo de solistas geralmente dois violinos e um violoncelo dialoga com o resto da orquestra.