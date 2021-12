Valéria Barcellos lança novo single nesta sexta-feira nas plataformas digitais

Pautada na multiplicidade cultural e nas mazelas sofridas pelas minorias sociais, principalmente pelas mulheres negras e a população LGBTQIA+, a música Transradioativa, interpretada por Valéria Barcellos, tem lançamento oficial nas plataformas digitais nesta sexta-feira (3).

Com participação da rapper Cristal, a canção faz parte do projeto A voz suprema do samba é a liberdade e, assim como o primeiro single do álbum, também terá clipe lançado no YouTube.

Inspirada no livro homônimo de Valéria, a composição fala principalmente sobre superação e afirmação de identidade através da arte e do ato de cantar. A multiartista, que atua ainda como atriz, DJ e performer, já viajou pelo Brasil e pelo mundo com apresentações recheadas de bom humor e com muita potência vocal.

Cristal, que também participa da canção, iniciou sua trajetória nas artes através de rodas de poesia em 2017. Sua carreira no rap foi lançada dois anos depois e, com a estreia de Ashley Banks, teve a oportunidade de trabalhar com o fenômeno Djonga na música Deus dará.