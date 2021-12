Novo projeto de MPB de Elisa Terra entra nas plataformas digitais

Com um ar moderno, mas ao mesmo tempo carregado de raízes da MPB, Ciranda, Coco e Baião, Elisa Terra apresenta ao público um novo projeto que traz diferentes ressignificações através da poesia. Bússola, o primeiro single e videoclipe da cantora e compositora, será lançado nesta sexta-feira (3) nas plataformas digitais.

A inspiração da canção veio em 2019, a partir de uma conversa sobre as várias vezes em que foi questionada sobre fazer uma cirurgia no nariz. Na ocasião, um amigo disse que achava o nariz dela lindo porque parecia estar sempre apontado para o norte. Assim, a ideia virou um poema que, agora, se materializa em uma canção.

A presença feminina é um ponto importante da composição desde a sua concepção. A equipe envolvida no projeto conta com 12 pessoas, sendo dez delas mulheres. Para a artistas, essa é uma forma de bater de frente com a desvalorização e a invisibilidade das artistas mulheres no meio musical.

O videoclipe de Bússola também faz parte deste bonito processo e vem de uma construção conjunta com a letra da canção. Nele, o moderno, o eletrônico e o orgânico se misturam em perfeita harmonia.