Vitor Cabral ministra oficina de bateria online e gratuita

Atual baterista da banda da cantora Gal Costa, Vitor Cabral vai ministrar uma oficina de música online e gratuita nesta quarta-feira (1), às 14h. A oficina terá a participação do músico e professor gaúcho Julio Herrlein e será transmitida pelo canal de YouTube de Julio

Tido como um dos músicos mais versáteis do Brasil em seu instrumento, Vitor Cabral atua profissionalmente há quase 20 anos e já tocou ao lado de artistas como Ed Motta, Dominguinhos, João Bosco, Criolo, Mano Brown, Maria Rita, Zizi Possi e Marcelo Camelo, entre muitos outros. Também atua como produtor e diretor musical, além de produzir trilhas originais para o Brasl e exterior.

O baterista estará em Porto Alegre acompanhando a cantora Gal Costa, que se apresenta na cidade com o show As várias pontas de uma estrela. O espetáculo da artista acontece na quinta-feira (2), às 21h, no Salão de Atos da Pucrs.