Lélia Almeida lança obra de crônicas 'A consulente sou eu' no Café Fon Fon

A escritora Lélia Almeida estará nesta terça-feira (30), às 19h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) para sessão de autógrafos de seu novo livro, A consulente sou eu (Confraria do Vento, 184 pág, R$ 51,00). A obra reúne crônicas escritas e ficcionalizadas a partir de histórias ouvidas pela escritora, que também é taróloga, durante sessões com mulheres comuns e anônimas.

"A delicadeza com que Lélia escuta e conta aventuras e desventuras da mínima vida que se aproxima cansada, exausta do ferro e fogo que nos tornamos, é uma delicadeza há muito esquecida, renegada nesse mundo apocalíptico, mergulhado na mecânica sensatez que se amedronta e foge na presença de afeições tão simples e próximas como as que sempre ocorrem entre mães e pais, mulheres e homens, filhas e filhos desta terra", diz Clovis Peres em um dos textos de apresentação.

Lélia Almeida é autora de livros como As mulheres de Bangkok, Querido Arthur, As meninas más na literatura de autoria feminina e Este outro mundo que esquecemos todos os dias. Participou de diversas antologias no Rio Grande do Sul e foi a vencedora do Prêmio Açorianos de Literatura de 2013, com o romance O amante alemão.