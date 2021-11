ZéVitor lança primeiro single da sua nova fase artística

A cada novo álbum ou EP divulgado por ZéVitor, percebemos como o artista flerta com diferentes estilos e linguagens, tornando a mudança a única constante do seu trabalho. De todas as suas músicas já produzidas até então, há quem diga que Quente, seu novo lançamento, é o mais surpreendente de todos.

O single será liberado nas plataformas digitais nesta terça-feira (30) e, na sexta-feira (3), o clipe da canção entrará no canal de YouTube do músico às 18h. Com uma concepção que talvez o coloque em uma prateleira cujo gênero nem se pode ao certo definir, a música tem uma atmosfera sombria de efeitos eletrônicos e elementos percussivos híbridos.

O tema quase mântrico da guitarra de Aureo Gandur, que também assina a produção da faixa com Garcia Gabé, irrompe e some com a mesma precisão, conforme a canção se desenrola, pontuando a bem construída melodia.

A letra da produção é talvez a mais lúdica de todo o repertório de Zé. Ao ouvinte mais atento, não passarão batidas as aliterações que combinam “Quem te disse...” e “...Quente amor”, “...Toca e acalma” e “A calma te toca...”, ou ainda o uso de termos de múltiplo sentido, como na estrofe “Acende o pavio e me chama/Acende a chama e vem”.