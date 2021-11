Iecine tem inscrições abertas para curso de técnicas de atuação

O Instituto Estadual de Cinema (Iecine) abre inscrições para a Oficina de Criação do Personagem, que integra o projeto de capacitação profissional Revelando o Rio Grande, promovido pela Sedac. O curso, desenvolvido ao longo de oito encontros, será coordenado pela atriz, produtora e diretora Ítala Nandi.

As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (2), através de um formulário disponível no site da Secretaria de Cultura do Estado. As aulas irão acontecer entre domingo (5) e quinta-feira (9), das 14h às 20h, presencialmente na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736).

Nos encontros, serão abordadas especificidades sobre a técnica de atuação, tanto para teatro quanto para cinema e televisão. Alguns dos tópicos trabalhados são reconhecimento, mitologia, Commédia dell'Arte, Constantin Stanislávski, teatro brasileiro, forma dramática e épica e interpretação, caracterização e análise ativa e ações físicas.