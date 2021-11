Exposição virtual do projeto 'Plataforma Lilith' fica disponível até domingo

Coletivo Quântico As ações do projeto Plataforma Lilith deram origem a uma exposição virtual homônima que foi inaugurada em 5 de novembro. Ao todo, o site dohospeda 11 vídeo performances, realizadas por membros do grupo, que ficam disponíveis para exibição até este domingo (5).

Os materiais podem ser consumidos na versão original e na versão com tradução em Libras, assim como os bate-papos realizados por cada performer com pessoas convidadas, a fim de discutir linguagens artísticas, proposições discursivas e conceitos sobre as concepções de criação de cada trabalho.

Participam dos bate-papos Gaudêncio Fidelis Preta Mina, Ana Paula Reis, Sol Casal, Manu Miranda, Lisiane Medeiros, Mishta, Carolina Fernandez, Ana Hoffmann, Janaína Baladão, Gabriela Castro, Caru Rezende, Sophie Ferreira, Patrícia Unyl, Laura Fraiz e Maria Alice Borba.

A Plataforma Lilith é uma proposta-manifesto desenvolvida por mulheres artistas do Coletivo Quântico. A partir de uma perspectiva feminista, atravessadas pelos feminismos interseccional e decolonial, buscam reconhecer diferentes formas de ser e existir no mundo, identificando singularidades e identidades plurais, mobilizando subjetividades dissidentes e promovendo outros imaginários possíveis para o futuro.