Bate-papo com artista Marcelo Armesto encerra ciclo de conversas de mostra

A última edição do ciclo de conversas semanais com o artista visual Marcelo Armesto, autor da exposição Entre - inventários de uma poética, acontece nesta quarta-feira (1), às 18h30min, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190).

A convidada do encontro é a professora Claudia Caimi. Doutora em Linguística e Letras, ela atualmente trabalha como docente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Sua área de atuação tem como ênfase a Teoria da Literatura. No evento, que tem entrada gratuita, Claudia irá falar sobre a relação entre as artes visuais e a literatura, e o seu papel como promotora de processos criativos.

Os trabalhos expostos orbitam o romance Se um viajante numa noite de inverno, de Italo Calvino. Para o artista visual, o texto funciona como um subterfúgio para escapar do vazio criativo, e carrega consigo uma série de procedimentos passíveis de serem repetidos.