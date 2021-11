Atletas campeões de patinação se apresentam no Natal do ParkShopping Canoas

A partir deste sábado (27), o ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545 - Mal. Rondon, Canoas) celebra a Magia no Gelo neste Natal. Para deixar esse momento ainda mais emocionante, sete atletas campeões de patinação farão apresentações gratuitas diárias para encantar o público.

Os shows acontecem na pista de patinação que tem na área central uma Árvore de Natal de 11 metros de altura, formando o cenário natalino que sempre permeia o imaginário desta data. As apresentações ocorrem até 5 de dezembro, de segunda-feira a sábado, às 18h30min; e aos domingos, às 15h.

A equipe de atletas é formada por Maria Joaquina, vice-Campeã mundial In Line Junior e Campeã Nacional pela Confederação de Gelo Brasileira; Maysa Veiga, campeã da Copa Internacional Interclubes e Campeã Nacional pela Confederação Brasileira de Gelo; Talhia Cavalcanti e Carlos Eduardo, campeões da Copa Internacional Interclubes; e ainda Eliza Franzen, Lucas Trindade e Mariana Vidal, campeões Nacional pela Confederação Brasileira de Gelo. O espetáculo tem coreografia de Cleber Reikdal e direção de Gustavo Uchoa.

O enredo conta a história de João, uma criança perdida pela cidade, enquanto todos se preparam para a chegada do Natal. Cansado de andar pelas ruas frias, ele avista uma árvore estrondosa e decide se esconder do frio. Depois de algumas preces, o menino conhece a Fada do Espírito do Natal que, com sua magia, congela tudo em sua volta, fazendo João viajar para um mundo mágico de fantasia.