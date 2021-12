Pela primeira vez no Brasil, maestro turco se apresenta na Ospa

Neste sábado (4), às 17h, a Ospa se tornará a primeira orquestra do Brasil a ser regida pelo renomado maestro turco Hakan Sensoy. Na ocasião, ele conduz a Sinfônica por um programa variado que inclui dois gigantes da história da música, Sibelius e Ravel, e também o multi-premiado músico brasileiro Daniel Wolff, que será interpretado pelo clarinetista Diego Grendene.

As vendas virtuais para o espetáculo começam nesta quinta-feira (2) às 12h e seguem até sexta-feira (3), às 11h59min, na plataforma Uhuu. Os ingressos correspondem a 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia do concerto.

Natural de Istambul, Hakan Sensoy já se apresentou como violinista e regente nos mais importantes palcos do mundo. É fundador e diretor artístico da Orquestra de Câmara de Istambul, da Filarmônica de Istambul e diretor artístico e maestro da Izmir State Symphony Orchestra.

O maestro possui uma relação profunda com Valsa triste, obra-prima do compositor Jean Sibelius. A música que abrirá o concerto foi composta em 1903 como trilha para uma peça de teatro.

Na sequência, a orquestra apresenta uma obra de características muito brasileiras: Concerto para clarinete e orquestra de cordas, do compositor gaúcho Daniel Wolff. O clarinetista e diretor da Escola de Música da Ospa, Diego Grendene, será o responsável por interpretar o solo.

As últimas duas peças são do compositor francês Maurice Ravel, Pavane pour une Infante Défunte e Ma Mère l'Oye Suite.