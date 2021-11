Encerramento do Festival Música nas Igrejas acontece nesta terça-feira

Realizada pela Casa da Música de Porto Alegre, a 2ª edição do Festival Música nas Igrejas terá seu concerto de encerramento nesta terça-feira (30) a partir das 19h na Igreja Nossa Senhora da Pompéia (Barros Cassal, 220). O evento terá apresentações do Quinteto Talentos, Gabriel Romano, Madrigal Nestor Wennholz, Quinteto Latino-americano e Lux Sonora.

Com curadoria de Angela Diel, o projeto tem como objetivo criar oportunidades para a circulação de grupos de música de câmara pelo Rio Grande do Sul, além de promover a formação de novas plateias, democratizando e ampliando o acesso à arte.

Neste fim de semana, acontecem ainda outros três concertos do festival. No sábado (27), às 20h, na Igreja Nossa Senhora das Graças de Gravataí (Dorival Cândido Luz de Oliveira, 3.475), as atrações serão Um Duo de Três e Canção Brasileira.

No domingo (28), duas apresentações serão exibidas ao público. Na Igreja Mont’Serrat (Rua Anita Garibaldi, 1121), Duo Santos e Quarteto Ars Antiqua sobem ao palco às 11h. No fim do dia, às 18h, na Igreja Nossa Senhora da Conceição (Independência, 230), o Quarteto Ars Antiqua se apresenta novamente, agora ao lado de Amanda Carpenedo.