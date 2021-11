Senado aprova Lei Paulo Gustavo e projeto segue para a Câmara de Deputados

Após meses de articulação de profissionais do setor para garantir a votação no Congresso Nacional, o Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (24) o PLP 73/2021, conhecido como Lei Paulo Gustavo, em referência ao comediante que faleceu em maio deste ano, por complicações decorrentes da Covid-19. Prevendo o repasse de R$ 4,3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para trabalhadores da Cultura até o final de 2022, a medida emergencial é uma demanda em decorrência dos impactos sociais e econômicos da pandemia.

Entre as bancadas do Senado, apenas o partido de Flávio Bolsonaro (Patriotas) encaminhou contra. No total, foram 68 votos favoráveis e cinco contrários. Aprovado no primeiro turno, o projeto de autoria do senador Paulo Rocha (PT-PA) e relatoria de Eduardo Gomes (MDB-TO) segue agora para a Câmara de Deputados, onde também precisará ser aprovado em Plenário. Havendo alterações, o texto deverá passar por uma segunda votação no Senado. Do contrário, segue para sanção presidencial.

Baseada no modelo da Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo também estabelece que a União transfira recursos aos estados, Distrito Federal e municípios, a serem executados de forma descentralizada entre as diversas linguagens artísticas e segmentos da cultura. Do total previsto, R$ 2,8 bilhões são destinados ao audiovisual, por se tratar de verba vinculada ao fundo deste setor.

Com estes recursos, os trabalhadores de Cultura terão possibilidades de criar ações emergenciais para enfrentar os efeitos da pandemia, principalmente em comunidades menos privilegiadas, como quilombolas e indígenas. Na contramão do entendimento do Congresso, o secretário especial da Cultura Mário Frias usou as redes sociais para afirmar que é contra o projeto, que chamou de "inconstitucional".

Entre as defesas da legislação aprovada no Senado, o argumento de que a pandemia não tem data para acabar e que o setor cultural segue sofrendo as consequências sociais e econômicas da interrupção de suas atividades foi considerado, com centenas de milhares de profissionais que ficaram prejudicados, sem trabalho, por mais de 18 meses.