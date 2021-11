Depois de 17 anos afastada, Lúcia Passos retorna aos palcos

Mineira radicada no Rio Grande do Sul há 43 anos, a cantora e professora de técnica vocal Lúcia Passos se prepara para voltar aos palcos como solista depois de 17 anos afastada. A profissional, que nas últimas três décadas tem se dedicado à preparação vocal de inúmeros coros e artistas do Brasil, reencontrou sua própria voz nesta primavera.

YouTube da Bell’Anima Produções Seu retorno acontece em uma apresentação neste sábado (27), às 19h, na oitava edição do Saraus Bell’Anima, com transmissão gratuita pelo canal de

Na ocasião, Lúcia estará acompanhada da pianista Olinda Allessandrini interpretando um repertório que reúne canções características da cultura germânica, passando por obras de Schubert a Schumann, e composições brasileiras assinadas por Camargo Guarnieri e Heitor Villa-Lobos.

Além disso, também será apresentada uma seleção de canções sobre versos de poetas brasileiros, incluindo o poema Motivo, de Cecília Meireles, musicado por Vagner Cunha especialmente para as artistas.

Durante a transmissão, o público também poderá assistir a um mini documentário dirigido pelo cineasta espanhol Juan Quintáns, com registros de uma manhã de ensaios entre Lúcia e Olinda e entrevistas conduzidas pelo jornalista Renato Mendonça.

No mesmo dia será lançada nas plataformas digitais a faixa An die musik, canção que abre o disco Cair da tarde. O álbum, que será liberado na íntegra em 12 de dezembro, é um registro de um recital apresentado em 25 de novembro de 2004 por Lúcia e Olinda no Anfiteatro Padre Werner, na Unisinos de São Leopoldo.