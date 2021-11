Galeria Duque comemora 9 anos de atividades com exposição dupla

Neste sábado (27), das 11h às 16h30min, a Galeria Duque (Duque de Caxias, 649) inaugura duas exposições em comemoração aos nove anos de atividade do espaço cultural. Com curadoria de Daisy Viola, Sonho, fantasia e arte é uma das mostras que estarão abertas para visitação.

Nela, reflexões sobre a possibilidade de transformar sensações e imagens em objetos, sons, letras ou imagens em movimento são apresentadas ao público. Obras de Salvador Dalí, Marc Chagall, Alfredo Volpi, Walter Lewy, Candido Portinari, Tomie Ohtake, Di Cavalcanti, Djanira da Motta e Silva e Roberto Burle Marx integram a exposição.

Além disso, no mesmo dia, também será inaugurada a mostra Feições da imagem: a vida transformacional do retrato, com obras de 57 artistas gaúchos, tendo curadoria de Ana Zavadil, que afirma que, na História da Arte, o retrato passa por muitas transformações e vai desde a semelhança fiel, em seus primórdios, até chegar a questões mais profundas, como a fragmentação e o simulacro na contemporaneidade.

Ambas exposições podem ser visitadas pelo público a partir do dia 29 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h. Sonho, fantasia e arte fica em cartaz até 15 de janeiro. Feições da imagem: a vida transformacional do retrato se estende até o dia 20 do mesmo mês.