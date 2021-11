Editora da Ufrgs lança obra que examina trajetória de Teresa Poester

canal de YouTube do DDC-Ufrgs O Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Ufrgs lança neste sábado (27), às 11h, em uma live no, o livro Percurso do artista – Teresa Poester – Até que meus dedos sangrem. O e-book bilíngue (em português e francês) documenta a mais recente exposição da artista bajeense ao mesmo tempo em que revisa sua extensa trajetória no mundo das artes.

As primeiras seções que integram a produção abordam a mostra individual que a instituição de ensino apresentou entre setembro de 2019 e março de 2020, na Sala João Fahrion do prédio da Reitoria, com desenhos, fotografias, vídeos e animações de feitura recente.

As seções seguintes somam um minucioso portfólio com imagens de obras que Teresa vem realizando desde os anos 1980, além de uma entrevista, um artigo escrito por ela e uma cronologia que recupera momentos marcantes de seu percurso.