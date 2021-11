Vencedores do Festival Isolamento Music Lab lançam primeiro EP

É no ritmo da batida perfeita que, nesta sexta-feira (26), os quatro vencedores do Festival Isolamento Music Lab lançam seus primeiros EPs pela Loop Discos. As faixas criadas por Jalile, Jordana Henriques, Palla e Yellow Boulevard são resultado de mais de mil horas de muito trabalho musical.

Além do lançamento das músicas em si, os videoclipes de cada uma delas, criados pela Camino Filmes, também serão publicados no Instagram e no canal de YouTube da Loop Discos, Dado Bier e dos próprios artistas. O ensaio fotográfico leva a assinatura de Raul Krebs.

Dos quatro vencedores, dois são artistas solo. Mineira radicada no Rio Grande do Sul, Jalile irá apresentar a canção Demorei para assumir. Jordana Henriques, que é gaúcha de Caçapava do Sul, traz para público a composição Corona Vírus.

Entre as bandas vencedoras, o grupo Palla, formado pelos amigos João Ceratti, Pedro Coimbra e Samuel Ribeiro, lança a música Cena de filme. Além deles, Yellow Boulevard também foi contemplada no projeto. Matheus Caster, Pedro Nascente, Felipe Saul, Denner Gomes e Chico Arias exibem a faixa Young boy.