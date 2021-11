Inscrições abertas para curso de atuação para a câmera com Luciano Sabino

Em parceria com a Casa Logos Cultura, a GM/2 Filmes traz para Porto Alegre o diretor carioca Luciano Sabino para comandar o masterclass Atuando para a câmera. A formação é específica para atores, diretores, assistentes de direção e classe artística em geral, e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected]

Com mais de 40 anos de carreira na área, o ministrante vai compartilhar suas experiências a partir de exercícios práticos de interpretação para câmera, tanto de cinema como de televisão. Sua metodologia tem como foco a linguagem naturalista e realista, dialogando com a história de grandes obras audiovisuais que, desde a década de 1950, trabalham de maneira aprofundada os caminhos para as novas plataformas.

Serão duas turmas presenciais (manhã e tarde), com carga horária de 20 horas. As aulas irão acontecer entre 9 e 12 de dezembro na Casa Logos (Antão de Faria, 24). Ao final, cada aluno receberá link para download das aulas, da sua cena (diálogo) e do seu monólogo, além do certificado.