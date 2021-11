Teatro do CHC Santa Casa apresenta peça 'Pq casamos?!'

A comédia romântica Pq casamos?! irá tomar conta do palco do Teatro do CHC Santa Casa (Independência, 75) nesta sexta-feira (26) e neste sábado (27), ambos dias às 20h. A apresentação será realizada no formato híbrido, com público presencial e transmissão online pelo. Os ingressos estão disponíveis na plataformacom valores entre R$ 10,00 e R$ 50,00.