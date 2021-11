Com pocket show, Cristiano Varisco lança seu primeiro livro

Neste sábado (27), a partir das 19h, o músico, jornalista, professor e agora escritor Cristiano Varisco lançará o seu primeiro livro: Para uma poética urgente. O evento de lançamento da obra contará com um pocket show do artista na Cirkula Livraria (Osvaldo Aranha, 522), com entrada gratuita e limite de público.

O trabalho apresenta uma coletânea de contos e poesias que estavam engavetados desde meados da década de 1990 e que acabaram reaparecendo novamente entre os anos pandêmicos de 2020 e 2021.

Na obra, o autor tenta mesclar a literatura com o rock and roll instrumental de sua trilogia Aline (2013), Trilhas sonoras para filmes imaginários (2014) e Lúcia McCartney (2015), rebuscando 37 textos em 80 páginas cheias dos mais variados temas.

O pocket show também contará com a participação de Davi Machado na percussão e Jeff F. no baixo, além do próprio Cris na guitarra.