Porto Alegre recebe primeiro espaço de arte e paisagismo

Promovendo o encontro entre a arte e a natureza, o espaço Terra Verde & Co (Rua Juncal, 40) será inaugurado em Porto Alegre nesta quinta-feira (25), a partir das 10h. A exposição Organicidades marca a estreia do local e fica em cartaz até o dia 28 de janeiro.

O empreendimento, que nasceu de uma proposta criada por Carmen Dornelles e Natália Cunha (mãe e filha), traz mais de 2 mil metros quadrados de criações paisagísticas e obras de arte. Um jardim de esculturas ocupa a área externa e é um dos maiores em galerias privadas do Rio Grande do Sul.

Segundo Carmen, é o primeiro espaço com esse conceito em Porto Alegre. Além do objetivo de oferecer todas as soluções para o paisagismo interno e externo, propõe uma exposição permanente de obras de arte para compor todos os tipos de espaço.

Organicidades reúne esculturas e telas de 38 artistas. Com curadoria de Anaurelino Corrêa de Barros Netto, a mostra homenageia Britto Velho e tem Erico Santos como artista convidado. Outros nomes como Ana Andueza, Marília Fayh, Eron Teixeira, Geraldo Markes, Rogério Livi, Susane Kochhann e Ubiratan Fernandes também participam.

Conforme Natália, a ideia é que os jardins sejam um espaço de exposição com esculturas e obras de arte para inspirar arquitetos e construtores a criar belos ambientes onde a natureza esteja integrada. Associar peças de arte às paisagens as tornam únicas e muito mais expressivas.