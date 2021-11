Canções de Michel Legrand com Dudu Sperb e Michel Dorfman

Nesta sexta-feira (26), no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), a partir das 21h, Dudu Sperb volta a apresentar, junto ao pianista Michel Dorfman, o show Legrand, com canções do mestre francês. No repertório, clássicos como Les parapluies de Cherbourg, Un été '42, You must believe in spring e La valse des lilás, entre outros.

Este será o primeiro show completo do cantor com presença de público, desde que a pandemia começou. O espetáculo também terá transmissão online pelo perfil de Facebook do proprietário do Fon Fon, Luizinho Santos . Ingressos a R$ 50,00 (presencial e online) através de PIX (CNPJ 12571398000103) ou por transferência bancária (Banco Sicredi, 0748, agência 0116, conta corrente 18371-5).

Para saber sobre a possibilidade de assistir presencialmente, uma vez que os lugares serão limitados, é preciso entrar em contato pelo telefone celular do Café Fon Fon, no mesmo número para o qual deverá ser enviado o comprovante de pagamento: (51) 99880-7689. Para quem optar por assistir ao show online, será necessário adicionar o músico Luizinho Santos no Facebook para poder ter acesso ao link de transmissão.

Com todos os cuidados e com limitação de presença no local, o Café Fon Fon receberá o público a partir das 20h.