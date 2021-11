Premiação de festival ao vivo

Seguem as sessões do II Festival Cinema Negro em Ação. O formato híbrido da mostra inclui exibições dos filmes concorrentes na grade de programação da TVE-RS, na Cinemateca Paulo Amorim (nas sessões das 17h e 19h nesta sexta-feira), na plataforma #CulturaemCasa, além de uma Mostra Especial no canal por assinatura Prime Box Brazil.