Aumenta oferta de música e artes cênicas no formato presencial em Porto Alegre

A efervescência de shows musicais e de espetáculos de artes cênicas no formato presencial marca a consolidação da retomada das atividades do setor cultural em Porto Alegre. Operando com todos os protocolos, como uso de máscaras para circulação e passaporte de vacinação, os espaços onde a programação ocorre trabalham com público reduzido.

No Via Trastevere/La Photo (Travessa da Paz 44, bairro Farroupilha), todos os sábados acontece o La Photo Acústico, projeto iniciado em outubro, que reúne artistas da cena musical gaúcha, sob a curadoria de Romes Pinheiro. A próxima edição do evento acontece no dia 27 de novembro, às 20h, com apresentação do Duo Bel Medula e Luciano Zanatta.

Bel é compositora e costuma trabalhar com música eletrônica experimental em rituais glitch-dançantes sobre tecnofeminismos e cyberancestralidade e produz canções que traçam teias entre histórias de mulheres, usando beats, sintetizadores, voz e videoarte. Ela cantará ao lado do instrumentista, arranjador e compositor (conhecido por ter integrado grupos de rock, free jazz e música erudita experimental do Rio Grande do Sul, como a Aristóteles de Ananias Jr., Ex-Machina e Os Relógios de Frederico), em um show intimista, que receberá no máximo 35 pessoas.

Dentro do mesmo projeto, no dia 04 de dezembro, às 20h, é a vez da banda Cósmica, que leva ao público uma experiência sonora e visual com dramaturgia em constante movimento (como o universo). Urano – que entrou em Touro anunciando transformações intensas no cosmos – é o ponto de partida da viagem, narrada por quatro artistas através de um jogo espontâneo e maleável. A proposta cênico-musical é inspirada na astrologia e a música é a nave condutora dos tripulantes e dos objetos que ganham vida nessa jornada. A performance musical conta com os artistas Ju Barros, Lud Flores, Rafa Cambará e Frigo Mansan.

E dia 11 de dezembro, às 19h é a vez do cantor, percussionista, compositor, cineasta e poeta gaúcho Dona Conceição levar música aos frequentadores do espaço. Com músicas do EP Amor e Água, que será lançado no dia 02 de fevereiro nas plataformas de streaming, ele explora outras características sonoras, falando sobre afetividade pelo olhar de um homem negro. "Quero falar sobre isso e reconstruir um imaginário que dê conta de curar essas marcas - temos o direito de amar livremente", diz o artista. Em todos os casos, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site do Entreatos Divulga ou no local uma hora antes das apresentações.

Na Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ) o sábado de 27 de novembro terá como atração musical o pianista Leonardo Bittencourt, conhecido da nova cena jazz gaúcha, principalmente através de seu trabalho com o grupo Marmota. Às 19h, ele irá apresentar um show de piano solo, transitando livremente entre o jazz, o erudito e a música brasileira. Em seguida, às 20h, é a vez da cantora e compositora Kristal Werner mostrar uma sonoridade que mistura ritmos tradicionais brasileiros e Jazz com influências urbanas, como o Neo Soul, o R&B e elementos eletrônicos. Os dois shows acontecerão no Jardim Lutzenberger (5° andar CCMQ - Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico), com entrada gratuita mas com limitação no número de acessos devido ao protocolo de segurança contra a Covid. Os shows também serão disponibilizados no YouTube da CCMQ.

Um dia antes, na sexta-feira (26), a CCMQ também leva a cartaz o espetáculo Páginas Amarelas - vida e obra de Carolina de Jesus, da Cia Trupi di Trapu Teatro de Bonecos, que contará com a audiodescrição da empresa Mil Palavras Acessibilidade Cultural. A apresentação acontece às 19h no Auditório Luís Cosme (4º andar da CCMQ), com entrada franca. Os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada, pois serão limitados para garantir o distanciamento. Assim como nos demais espaços culturais, a casa também exige comprovante de vacinação e um documento de identidade.

Na mesma data (26), às 21h, acontece a segunda apresentação do espetáculo Nugget People, no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Com direção de Bruno Fernandes e os atores Dig Verardi e Thom Verardi no elenco, a peça integra o projeto Espaçonave, da Cia. Teatrofídico, que desde o dia 03 de setembro tem levado ao espaço uma atração teatral ou musical diferente tanto, que pode ser conferida tanto no formato presencial quanto virtual, pois os espetáculos ficam disponíveis no site do Entreatos Divulga, após a temporada de cada título. No mesmo site, é possível comprar os ingressos antecipadamente. O espetáculo desta sexta-feira é uma sátira à sociedade porto-alegrense, que une stand up, números com personagens e música autoral ao vivo.

Na mesma data (26), a peça TOC - uma comédia obsessiva compulsiva, retorna ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n, Centro Histórico). Em cena, quatro personagens com diferentes personalidades e tipos de TOC (transtornos obsessivos compulsivos) se encontram em um improvável consultório. Enquanto esperam pelo famoso Dr. Clóvis Schartzmann, para uma sessão de psicoterapia, compartilham suas vidas e desenvolvem uma estranha relação. Dirigido por Lutti Pereira, o espetáculo tem Daniel Lion, Juliana Barros, Letícia Kleemann e Vinícius Petry no elenco e será apresentado também nos dias 27 e 28 de novembro (sendo que o horário de sexta e sábado é às 21h e no domingo é 18h).

Também no rol de programação de artes cênicas da Capital, está a mais recente montagem do coletivo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela: A Babá e o Iceberg. Com direção coletiva, a peça - que estreou no último dia 20 - terá mais duas apresentações (27 de novembro e 04 de dezembro, sempre às 20h) na Casa D - Descentralização da Cultura. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo whatsapp da produção do grupo (51-99167.8746).