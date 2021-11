Festival de Cinema da Fronteira já está com inscrições abertas

Festhome FilmFreeway Até o dia 3 de dezembro, estão abertas as inscrições de curtas e longas-metragens na 12ª edição do Festival de Cinema da Fronteira. O regulamento completo e o local para envio das obras estão disponíveis através das plataformas. O evento acontece entre os dias 17 e 19 de dezembro em Bagé, no Salão de Atos de Urcamp (Tupi Silveira, 2.099).

O homenageado deste ano é o jornalista e crítico de cinema Roger Lerina. Além das mostras competitivas, que acontecem em três diferentes categorias (longas internacionais, curtas internacionais e curtas regionais), a atração traz ainda oficinas, debates e shows musicais.

Os filmes participantes devem ser falados em português ou espanhol, ou precisam estar legendados em um desses idiomas. O festival terá como temática Identidade, pertencimento e resistência, com o intuito de valorizar as produções gaúchas realizadas durante a pandemia.

A mostra regional engloba curtas de até 15 minutos realizados na faixa de fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina. As inscrições desta categoria devem ser feitas em suporte físico (pen drive ou DVD) na sede do curso de Jornalismo da Urcamp Bagé, das 14h às 22h.

Segundo Zeca Brito, que divide a direção artística com o também cineasta Frederico Ruas, a democratização e o acesso à produção audiovisual são os principais focos do festival. Brito, que também é diretor do Iecine, afirma que, após o hiato em decorrência da pandemia, o retorno será com as adaptações e medidas de restrição necessárias à fruição presencial do evento, buscando valorizar a produção que se manteve viva em tempos difíceis.