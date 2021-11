Abre venda de ingressos para show de Yamandu Costa em Porto Alegre

Considerado um dos maiores violonistas do mundo, o passo-fundense Yamandu Costa retorna ao Estado para única apresentação no dia 19 de maio de 2022, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). As vendas para o show abrem nesta terça-feira (23), no site uhuu.com ou na bilheteria do Teatro, das 13h às 21h. Os ingressos custam de R$ 100,00 (galerias) a R$ 240,00 (camarote e plateia baixa).

Na quinta-feira passada (18), o instrumentista venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum Instrumental pelo registro Toquinho e Yamandu Costa - Bachianhinha. O anúncio ocorreu em cerimônia de premiação realizada no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA).

Radicado em Portugal, Yamandu trabalha renovando a música popular brasileira e latino-americana através do improviso e exploração do violão sete cordas, levando mais em consideração as possibilidades do instrumento e a performance do que as exigências de uma interpretação fiel à composição. Além de Porto Alegre, Caxias (20 de maio, Teatro da UCS) e Santa Maria (21 de maio, Teatro da UFSM) também recebem espetáculos dessa verdadeira referência da música.