Espaço cultural Azzurra exibe mostra 'Decifro-te ou me devoras?'

Segue em exposição até 3 de dezembro as obras de Ernani Chaves e Juliana Gonzalez na mostra Decifro-te ou me devoras? no espaço cultural Azzurra (Benjamin Constant, 1.211), de terça-feira a sábado, das 18h à 0h. Com curadoria de Lilian Maus (professora do Instituto de Artes da Ufrgs) e Sofia Mazzini (graduanda do curso de História da Arte), o título da exposição subverte a famosa frase do mito da esfinge de Tebas para convidar o visitante a se indagar, aguçar os sentidos e devorar as obras com os olhos.