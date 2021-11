Espetáculo 'Luna' encerra a primeira parte da mostra anual de teatro da Ufrgs

Nesta quarta-feira (24), o Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Ufrgs encerra a primeira parte da Mostra Anual Universitária de Teatro: Teatro, Pesquisa e Extensão (TPE). Na ocasião, será exibido o espetáculo Luna, com tradução em Libras, às 12h30min e às 19h30min.

A peça conta a história de uma mulher chamada Luna que se sente deslocada no mundo e se isola para tentar compreender a si mesma. Isso muda quando ela encontra alguém que a faz repensar na sua busca pela própria arte, pela própria linguagem, e também por si mesma e por sua essência dentro da solidão.

Os ingressos gratuitos já estão disponíveis noe o link do espetáculo será enviado por e-mail uma hora antes da sessão. Além disso, um debate aberto ao público, com a equipe da peça e convidados, acontecerá logo depois do término da exibição. Para participar, basta mandar uma mensagem para opedindo o link da chamada.