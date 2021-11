Cinema espanhol segue em destaque na programação do Cine Farol Santander

O Cine Farol Santander (Sete de Setembro, 1.028) prossegue com a programação gratuita da Mostra de Cinema Espanhol 2021. Seguem em cartaz nesta terça (23) e quarta-feira (24) os dramas familiares Não sei dizer adeus, primeiro longa-metragem do diretor Lino Escalera, e Maria (e os outros), filme que rendeu à diretora Nely Reguera uma indicação aos prêmios Goya. Todas as exibições são gratuitas.