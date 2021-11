Shows voltando ao Teatro Bruno Kiefer a partir desta quinta-feira

A retomada da agenda no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana - CCMQ (Andradas, 736) trará duas atrações musicais nesta semana.

Nesta quarta-feira (24), às 20h, o percussionista Sandro Cartier apresenta o espetáculo O som que vem das cordas. No espetáculo, ele explora as pontes possíveis entre o tradicional berimbau e a tecnologia, unindo instrumentos construídos pelo próprio artista a loops eletrônicos e bases vocais compostas e processadas em tempo real. O show tem participação especial de Guilherme Gul, percussionista com ênfase em percussão oriental e baterista do projeto Rock de Galpão.