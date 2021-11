OsGêmeos entram na cozinha do 'MasterChef Brasil' nesta terça-feira

O episódio desta terça-feira (23) de MasterChef Brasil, que vai ao ar às 22h30min, na Band, irá definir o Top 5 da temporada. Para isso, Daphne, Eduardo, Heitor, Isabella, Kelyn e Tiago enfrentarão um desafio nunca visto antes. Em duplas, eles irão cozinhar com um muro separando os dois.

A prova conta ainda com a presença de três Caixas misteriosas. Kelyn, que venceu a última prova, escolhe quem vai ficar com elas sem saber se é algo negativo ou positivo.

Logo na sequência a apresentadora Ana Paula Padrão anuncia os dois convidados da noite, que formam uma das duplas mais talentosas do Brasil: OsGêmeos. Artistas plásticos, grafiteiros e com obras e exposições espalhadas pelo mundo todo, Otávio e Gustavo Pandolfo dão dicas sobre o visual dos pratos e falam da experiência de trabalharem juntos, sempre buscando uma padronização perfeita.

Ao abrirem as caixas, os participantes descobrem que as bancadas possuem os mesmos ingredientes, porém, nas douradas, há o passo a passo e a imagem de como a iguaria deve ser apresentada. Cada dupla deverá preparar versões idênticas dos pratos, mas sem poder ver o que o outro está fazendo. Os que estão com a receita vão orientar o companheiro através do muro.

Na prova de eliminação, os quatro cozinheiros que não conseguiram se salvar são surpreendidos com uma decoração típica de um bistrô francês. Eles deverão reproduzir um banquete criado pelo chef Erick Jacquin. Para inspirá-los, o cantor Gilbert é chamado ao estúdio para soltar a voz em serenatas, dando um clima mais ameno antes da disputa final da noite.