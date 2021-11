Egui Baldasso lança coletânea de crônicas em Porto Alegre

O escritor gaúcho Egui Baldasso, natural de Farroupilha, lança, nesta quarta-feira (24), seu terceiro livro. A obra Era crônica que me faltava: quando o cotidiano encontra explicação (Pubblicato, 160 págs.) tem sessão de autógrafos a partir das 18h30min na Leiteria 639 (Venâncio Aires, 639). Também haverá bate-papo com o autor na ocasião.

Dividido em oito núcleos temáticos, o autor mescla histórias e sentimentos nesse gênero no qual debuta. Baldasso é autor também de #vailá e Sequência de rabiscos.

A publicação do jornalista/colunista e palestrante é um conjunto de crônicas "com descrição do dia a dia, o universo da rotina e que deixa pouco tempo para viver a verdade". Segundo o colunista de Livros do Jornal do Comércio, Jaime Cimenti, o autor "fala com modernidade e vibração de amor, família, redes sociais, velhice, cotidiano, gente simples e muitos outros temas empolgantes".