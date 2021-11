Dani Espíndola e Frank Jorge promovem sarau na Casa de Cultura Mario Quintana

Uma professora que se descobriu poeta durante a pandemia. Um músico e compositor que também é escritor. Juntos, eles dividem a vida há 25 anos. Mas a reunião deste casal em um palco é inédita. A experiência afetiva e cultural poderá ser conferida pelo público no sarau literário-musical com Dani Espíndola e Frank Jorge: Todas as cores de Elvira Virgínia.

O evento será realizado na Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana - CCMQ (Andradas, 736), neste sábado (20), às 19h. Mais cedo, das 16h às 18h, no mezanino da CCMQ, Dani Espíndola promove o lançamento e sessão de autógrafos do livro de poesias Elvira Virgínia (Independente, 112 págs., R$ 40,00). Para quem perder o evento, o título pode ser encomendado posteriormente pelas redes sociais da poeta.

O sarau terá leituras de textos de autoria de Dani e Frank, além de uma seleção literária de outros escritores e escritoras. A dupla já testou o formato deste sarau em lives no Instagram e realizará, pela primeira vez, a apresentação com presença de plateia. Depois do sarau literário, o músico fará uma apresentação com composições de sua carreira solo e também canções da Graforreia Xilarmônica, como Amigo Punk e Nunca diga.

Ingressos para a apresentação são vendidos pelo Sympla , a R$ 45,00 (com 40% disponível para meia-entrada). Também serão comercializados na bilheteria do teatro, uma hora antes do evento, se houver disponibilidade de lugares. O evento terá exigência de apresentação do comprovante de vacinação na entrada da Sala Carlos Carvalho da CCMQ.

O sarau Todas as cores de Elvira Virgínia marca o lançamento do primeiro livro impresso de Dani Espíndola. A publicação foi viabilizada depois de um bem-sucedido financiamento coletivo da obra, lançada de forma independente pela autora. A seleção de poemas dá voz a inúmeras mulheres, cada qual com suas belezas e complexidades, medos e paixões.

A escritora optou por um nome para o título, o de sua avó materna, Elvira Virgínia, que em seus 103 anos de vida testemunhou muitas mudanças no mundo e em si mesma, como mulher. Antes do lançamento da obra em Porto Alegre, a poeta recebeu o convite para publicar o livro, em versão bilíngue, na Argentina. Elvira Virgínia será lançado, em breve, pela Mirificas Ediciones, de Buenos Aires.