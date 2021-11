Segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação começa neste sábado

Como forma de comemorar o Dia da Consciência Negra, a segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação tem início marcado para este sábado (20). Com programação que se estende até o dia 27, a mostra audiovisual, realizada pela Sedac por meio da Casa de Cultura Mario Quintana e Iecine, tem o cineasta Jeferson De como homenageado.

As atividades serão realizadas em formato híbrido, com exibições em canais de TV aberta (TVE-RS e TV Câmara de Santa Maria) e por assinatura (Prime Box Brasil), pela web (#CulturaemCasa) e em sessões presenciais, cumprindo todos os protocolos sanitários na Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736).

A grade de programação do evento inclui a exibição dos filmes Bróder, às 17h do dia 23 de novembro, M8 - Quando a morte socorre a vida, às 17h do dia 24, e Doutor Gama, às 19h do dia 25. Além disso, ainda no dia 25, a TVE transmite uma sessão de curtas de Jeferson De, entre 14h e 15h, com as obras Distraída para a morte, Carolina, Narciso Rap, Jonas, só mais um e Gênesis 22.

No mesmo dia, o homenageado irá receber a imprensa para uma entrevista coletiva à tarde, no Solar dos Câmara (Duque de Caxias, 968). Na sequência, recebe o Troféu Cinema Negro em Ação e, às 17h, faz uma caminhada pelo Percurso Negro no Centro Histórico com o grupo Sopapo Poético.