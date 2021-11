Novo clipe de Miri Brock, 'Me diz o que que é' tem lançamento nesta terça-feira

Para marcar a estreia da sua carreira solo, Miri Brock lança nesta terça-feira (23), às 12h, o clipe da música Me diz o que que é no seu canal oficial do YouTube . Gravado em Porto Alegre e São Paulo, o vídeo conta com criação, direção e conceito do jornalista, escritor e diretor de arte Allex Colontonio.