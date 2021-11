Exposição com fusão do desenho e fotografia chega a São Leopoldo

, de Antônio Augusto Bueno e Bebeto Alves , chega a São Leopoldo nesta terça-feira (23), na Galeria Municipal de Arte Liana Brandão (Osvaldo Aranha, 934). A mostra, com curadoria de José Francisco Alves, pode ser visitada até o dia 31 de dezembro, das 9h às 17h.

Ela dá sequência às exposições Voo da pedra (2019) e Plano de voo (2020). Os dois artistas visuais transitam entre diferentes linguagens das artes visuais para apresentar uma proposta híbrida. A figura do pássaro, presente nas obras, sugere uma narrativa que aproxima a fotografia do desenho em um mesmo suporte.

No texto curatorial, Alves interpreta: "Para os artistas, este pássaro pode se resumir a uma forma de simbologia do tempo. O grafismo de Antônio em meio ao pássaro capturado por Bebeto é, em verdade, uma escrita sobre o tempo, e o sobre espaço na existência que ocupamos ao percorrer este tempo. O tempo que vivemos antes, agora e depois".