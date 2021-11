Anielle Franco participa do 'Roda viva' desta segunda-feira na TV Cultura

site da emissora Twitter Facebook YouTube LinkedIn Nesta segunda-feira (22), o Roda viva recebe como convidada a ativista Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco. Apresentado por Vera Magalhães, o programa vai ao ar ao vivo na TV Cultura, às 22h, e também pode ser acompanhado através do

Comandando o instituto, Anielle mantém a luta de sua irmã em defesa das mulheres, da população negra e contra todas as formas de discriminação. A organização, sem fins lucrativos, foi criada pela família da vereadora assassinada há quatro anos no Rio de Janeiro, crime que até hoje não foi esclarecido.

Mestra em Jornalismo e Inglês pela Universidade da Flórida, a convidada desta segunda-feira também atua como colunista do ECOA UOL, espaço dedicado à missão de inspirar as populações das periferias na busca por uma sociedade mais justa e igualitária.

O programa irá contar com uma bancada de entrevistadores formada por Cris Guterres, jornalista do Universa/UOL e apresentadora do Estação livre na TV Cultura; Preto Zezé, presidente da CUFA Global; Vera Araújo, repórter investigativa do Globo e coautora do livro Mataram Marielle; Laura Ancona, diretora de redação da revista Marie Claire; e Jefferson Barbosa, jornalista do PerifaConnection.