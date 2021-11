Hernesto Aguiar canta ao vivo no Armazém do Campo

Como parte da programação da mostra de telas de grafite exposta no Armazém do Campo (José do Patrocínio, 888), Hernesto Aguiar se apresenta em um show acústico, na voz e no violão, nesta sexta-feira (19), às 19h.

Também conhecido como Neto, o compositor e intérprete porto-alegrense atua como educador social no bairro Restinga ensinando música para crianças em situação de vulnerabilidade social. Ele tem raízes na MPB e no samba mas, ao longo de sua trajetória, foi agregando ritmos como reggae, forró e afrobeat ao seu som.

Além de músicas próprias, seu repertório reúne composições de grandes nomes como Jorge BenJor, Djavan, Alceu Valença, Alcione, Bob Marley, Gilberto Gil, Criolo e Emicida.

A performance integra a programação de uma exposição desenvolvida pela dupla de artistas Foguinho Rc (Lucas Name) e Julinho RC (Júlio Cesar Oliveira) em homenagem a expoentes da história, da educação e da cultura brasileira. Ligados ao movimento de dança de rua, breaking e hip hop, eles fazem parte do grupo Restinga Crew, da Zona Sul de Porto Alegre, desenvolvendo projetos e atividades de arte, dança e educação junto à comunidade.

A entrada no Armazém é gratuita com possibilidade de contribuição espontânea para o artista que está se apresentando. As obras da mostra também estarão à venda.